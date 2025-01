Após sentir cólica, mulher descobre câncer e tem 8 órgãos retirados

Os sintomas iniciais eram leves e vagos, como cólicas e inchaço abdominal

Mundo – Faye Louise, uma britânica de 43 anos, jamais imaginou que suas fortes cólicas poderiam ser causadas por um câncer raro e na remoção de oito órgãos.

Ao receber o diagnóstico, a mulher oi forçada a passar por uma cirurgia complexa, que resultou na remoção dos órgãos, incluindo todo o seu sistema reprodutor.

Entre os órgãos retirados estavam o baço, vesícula biliar, apêndice, ambos os ovários, o útero, o colo do útero e as trompas de falópio.

Em 2023, Faye foi diagnosticada com câncer de apêndice. O diagnóstico foi uma surpresa, pois a mulher associava as dores abdominais a cólicas menstruais e procurou ajuda médica.

Um ultrassom revelou um cisto no ovário, e uma cirurgia foi realizada para sua remoção.

No entanto, o verdadeiro diagnóstico veio após a cirurgia: ela sofria de um câncer raro no apêndice, com células tumorais já espalhadas pelo abdômen.

Os sintomas iniciais eram leves e vagos, como cólicas e inchaço abdominal, principalmente durante o período menstrual, o que fez com que Faye não desse muita atenção a eles. Com o tempo, os sinais pioraram e se tornaram mais dolorosos.

Da Redação Portal d24am