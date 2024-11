Após pedido de demissão, Felipe Andreoli fecha com concorrente da Globo

Cerca de um mês após pedir demissão da Globo, Felipe Andreoli acertou o retorno para a televisão. De acordo com o portal “F5”, o jornalista fechou com a Record e será o novo apresentador do reality show “Power Couple” ao lado da esposa, Rafa Brites.

Felipe Andreoli e Rafa Brites estão juntos desde 2011 e o fato de serem casados foi um dos fatores que despertou interesse da Record. A mulher, que também é jornalista, já atuou como repórter da Globo e atualmente se dedica a conteúdo nas redes sociais.

Andreoli chegou à Globo em 2014 após ter destaque como repórter do CQC, antigo programa da Band. Inicialmente, apresentava o programa esportivo de humor “Extra Ordinários”, do Sportv. No período, o jornalista também chegou a ser repórter do programa “Encontro”, na TV aberta.

Posteriormente, o apresentador assumiu uma participação maior na grade de esporte da emissora. Em 2017, Andreoli passou a ser o âncora do Esporte Espetacular ao lado de Fernanda Gentil. Dois anos depois, assumiu o “Globo Esporte SP”, em função que desempenhava até deixar o canal.

amazonianarede

Lance!