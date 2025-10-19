Após 85 anos de atuação, Aeroclube do Amazonas corre risco de despejo

Com 85 anos de história, o Aeroclube do Amazonas é uma das mais tradicionais escolas de aviação da região Norte

Manaus- O presidente do Aeroclube Amazonas, Cassiano Ouroso, fez um vídeo neste sábado (18) falando sobre uma ação de despejo, após dois anos de impasse com a Infraero. A decisão judicial estabelece prazo de cinco dias para a desocupação do local ocupado pelo estabelecimento, localizado na Avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores, zona centro-sul da capital, com o prazo se encerrando neste domingo (19).

Com 85 anos de história, o Aeroclube do Amazonas é uma das mais tradicionais escolas de aviação da região Norte.

De acordo com o presidente, a ordem de despejo foi enviada na última quarta-feira (15), dando apenas cinco dias para a desocupação da área. A decisão encerra uma disputa que teve início em 2023, quando o governo federal transferiu oficialmente a gestão do Aeródromo de Flores para a Infraero.

“Estamos aqui desde 1940, há 85 anos. Temos uma relevância muito importante para a aviação e para o deslocamento no Amazonas”, enfatizou o presidente.

No anúncio, Cassiano também ressaltou que o local não é apenas o Aeroclube, mas também um Centro de Instrução e Aviação Civil (CIAC), que contribui na formação de novos pilotos.

Por fim, o presidente destacou que já existe um processo judicial na Justiça Federal sobre o mesmo assunto e afirmou confiar na Justiça para que tudo seja resolvido de acordo com o regimento legal.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am