Após 16 anos, mensagem em garrafa enviada do Brasil chega à Austrália

A carta dentro da garrafa agradecia a quem a encontrasse

Austrália – Uma garrafa com uma carta, enviada do Brasil há 16 anos, foi descoberta na praia de Peterborough, na Austrália, por um morador local.

A carta dentro da garrafa agradecia a quem a encontrasse: “Sua curiosidade valeu a pena. Obrigado por recuperar essa garrafa e dedicar um tempo para ver o que havia dentro. Coloquei garrafas como essa em vários oceanos, em diversos lugares ao redor do mundo, na esperança de que pessoas como você as encontrassem e me enviassem a resposta nos Estados Unidos”, dizia a mensagem.

A carta mencionava que a garrafa foi lançada ao mar no dia 3 de novembro de 2008, em algum ponto do oceano Atlântico, entre o Rio de Janeiro e Salvador.

Em entrevista à ABC Radio Melbourne, o autor da mensagem, Johnson, expressou surpresa ao saber que a garrafa havia percorrido uma distância tão grande, chegando até a Oceania.

Segundo ele, o objetivo da ação era estudar as correntes oceânicas e observar até onde os objetos poderiam ser levados.

A garrafa viajou mais de 13 mil quilômetros pelo oceano ao longo de 16 anos. Johnson revelou que já havia lançado dezenas de garrafas semelhantes durante suas viagens de cruzeiro, e esta foi a segunda vez que uma garrafa foi encontrada.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am