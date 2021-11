Compartilhar no Facebook

Aos 42 anos, Glover Teixeira faz história e é campeão meio-pesado do UFC

Brasileiro finaliza o polonês Jan Blachowicz com um mata-leão no segundo round para faturar o cinturão

Brasileiro “chocou o mundo” neste sábado ao finalizar Jan Blachowicz e conquistar o cinturão dos meio-pesados do UFC

Neste sábado, no UFC 267, Glover Teixeira “chocou o mundo” ao finalizar Jan Blachowicz e conquistar o cinturão dos meio-pesados aos 42 anos de idade.

O feito do brasileiro, segundo mais velho a conquistar um título na história da organização, repercutiu entre os principais nomes do MMA mundial, como por exemplo, Jon Jones.

O ex-campeão dos meio-pesados parecia até um brasileiro comemorando o título de um compatriota. “Ei, Glover, você é um dos originais, meu amigo! Muito feliz por você. Vamos, Brasil!”, tuitou Jones.

Daniel Cormier, o único além de Glover e Randy Couture a ser dono de um cinturão após ter 40 anos, participou da transmissão oficial pela ESPN e, após o evento, usou o Twitter para revelar que chegou a chorar com a conquista do brasileiro.

“Parabéns para o campeão do mundo, o herói do Brasil Glover Teixeira! Literalmente levou uma lágrima ao meu olho a maneira que esse cara nunca desistiu! Simplesmente incrível! 42 anos, cara”, disse.

Belal Muhammad, lutador do meio-médio, comparou Glover com Tom Brady, lendário quarterback da NFL que venceu o Super Bowl com o Tampa Bay Buccaneers na última temporada aos 43 anos. “Ele tem o sangue de Tom Brady”, disse o americano.

