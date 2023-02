Anitta faz história no Grammy, mas não leva prêmio de revelação do ano

Compartilhar no Facebook

Anitta fez história no Grammy hoje ao ser a primeira brasileira indicada em quase 50 anos a uma das categorias principais do prêmio. Porém, não foi desta vez que a popstar levou o troféu de revelação do ano.

Ela concorreu ao lado de Muni Long, Latto, Måneskin, DOMi & JD Beck, Tobe Nwigwe, Omar Apollo, Molly Tuttle, Wet Leg e Samara Joy — que levou o prêmio.

Anitta se emociona no Grammy

Menina, é uma loucura. Me sinto fazendo história. 50 anos que o Brasil não é nomeado em uma categoria do Grammy. Quase 50, faz 49. É tanto trabalho, a gente escuta tanto não. Estou super feliz. Eu acho que a determinação e a vontade de conseguir é a mesma. Eu vou atrás, estudo até que realmente eu esteja ali… É um caminho muito grande e não tinha ninguém que a gente olhava. Espero que isso abra espaços para um montão de brasileiros. Anitta em entrevista para a TNT, antes do evento

Já em papo com Laverne Cox, na transmissão do evento no canal E!, Anitta admitiu que estava ansiosa para a festa após o Grammy. “Não vejo a hora da festa do ‘after’. É onde vamos beber e nos divertir”.

O último ano de Anitta

A cantora também chegou ao 1º lugar das duas paradas globais da Billboard com “Envolver” em abril de 2022. Além disso, ela teve outras conquistas no ano passado.

Anitta levou mais uma vez um pouco do Brasil em seu show no Festival Coachella, que aconteceu na Califórnia (EUA), em abril;

Ela venceu a categoria “Melhor Clipe Latino”, com “Envolver”, no VMA 2022 e se transformou na primeira brasileira a conquistar um troféu no evento internacional;

Também foi a primeira brasileira a ganhar um AMA’s (American Music Awards), além de cantar duas músicas na ocasião: “Lobby” e “Envolver”;

Apesar de não ganhar as categorias concorridas, a artista foi uma das apresentadoras da cerimônia de entrega do 23º Grammy Latino;

A artista, que concorre ao prêmio na categoria de “Melhor Artista Latina”, foi chamada de “superstar global” em texto da premiação.

Esse resultado é fruto da dedicação ao mercado internacional que Anitta tem desde 2016. Na época, lançou parcerias com J Balvin (“Ginza”) e Maluma (“Sim ou Não”, artistas que estavam em ascensão no reggaeton. Em 2019, lançou o álbum trilíngue “Kisses”, com participações de Becky G, Prince Royce e Snoop Dog.

Mas em 2022 deu o passo mais ambicioso. O álbum “Versions of Me” foi produzido pela Warner Music dos Estados Unidos e focado no mercado de lá. Trouxe parcerias com Chencho Corleone, Cardi B e Myke Towers.

