Angélica comenta sua saída da Globo: “Não tinha mais o que fazer”

Recentemente, Angélica concedeu uma entrevista ao podcast “WOW Cast”, no YouTube. No bate-papo, a apresentadora de 50 anos, falou sobre sua saída da TV Globo. Vale lembrar que a loira esteve na emissora por quase duas décadas e meia.

Logo a princípio, Angélica revelou que sua saída do quadro de funcionários da Globo foi motivada por um “desgaste” na relação entre ambas as partes. A famosa destacou que sua saída do canal foi uma construção em que um não tinha mais o que oferecer ao outro: “Eu não cheguei e falei: ‘Não quero mais, vou sair da TV Globo’. Foi uma construção, desgaste, igual relacionamento, muito profissional o desgaste, mas foi um desgaste.“, declarou. “Chegou um momento em que um olhou para a cara do outro e falou: ‘Não tenho mais o que fazer e você não tem mais o que me dar.“, completou na sequência.

Apresentadora revela que já estava fora da empresa há um tempo

Em seguida, Angélica garantiu que houve “muito respeito” de ambos os lados e que, na realidade, havia saído da empresa bem antes do comunicado oficial da empresa: “ Já tinha saído há mais de um ano da Globo e as pessoas não sabiam, porque quando eu fiz o ‘Simples Assim’, já estava sem contrato, era por obra, a gente decidiu assim.“, revelou.

Saindo da zona de conforto

Em outro momento da conversa, a esposa de Luciano Huck ponderou que, apesar de ficar triste com sua saída do canal, a não renovação de seu contrato com a “plim-plim” lhe trouxe novos horizontes e possibilidades que a fizeram sair da zona de conforto: “Essa saída é estranho porque eu estava muito acostumada e é muito ruim você estar acostumado também, porque fica numa zona de conforto, que de conforto não tem nada. Você está ali sem evoluir, você vai emburrecendo em algumas coisas, fica parado. E isso abriu horizontes. Estava muito engessada, por culpa minha mesmo, porque estava muito bom ali, não é que algum empresário, emissora, alguém me colocou nesse lugar.“., refletiu.

