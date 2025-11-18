Ancelotti quer manter resultado contra Tunísia e anuncia Wesley como titular

Após a vitória no último sábado (15) sobre Senegal, alguns veículos internacionais repercutiram positivamente o resultado de 2 a 0

França – Carlo Ancelotti projetou o amistoso com a Tunísia e anunciou a titularidade do lateral-direito, em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (17). Para o técnico, o objetivo é que o Brasil mantenha o mesmo rendimento da vitória por 2 a 0 sobre Senegal no jogo desta terça (18), a partir das 15h30 (Manaus), na Decathlon Arena, em Lille, na França.

“Estamos pensando em fazer alguma mudança para o jogo de amanhã. Quero avaliar o treino de hoje para ver como os jogadores se recuperaram do esforço no jogo com Senegal. Eles estão bem, infelizmente tivemos a lesão de Gabriel Magalhães, vamos substituí-lo com Wesley no lado direito. Queremos fazer um bom jogo e seguir na mesma dinâmica contra Senegal, que foi bonito na atitude, intensidade e qualidade”, afirmou.

Após a vitória no último sábado (15) sobre Senegal, alguns veículos internacionais repercutiram positivamente o resultado de 2 a 0 e o desempenho da Seleção. Jornal espanhol, o Diário As destacou o triunfo da Seleção com a seguinte afirmação: “Ancelotti desperta um monstro”. Perguntado sobre o tema, Ancelotti reagiu de forma descontraída e ressaltou sua confiança no trabalho que tem sido realizado.

“Habitualmente, de um monstro você tem medo, e isso é importante. Não despertamos nada, estamos trabalhando para chegar na melhor condição possível na Copa. Estamos em um bom caminho e assim temos que seguir. Até março, não posso dar os jogadores, mas tenho total confiança e todos os clubes fazem um grande trabalho. Estou convencido de que os jogadores chegarão muito bem na Copa”, explicou.

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am