Ancelotti quer manter resultado contra Tunísia e anuncia Wesley como titular

Por
redação Amazonia na Rede II
-
(Foto: Rafael Ribeiro CBF) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/esportes/futebol/ancelotti-quer-manter-resultado-contra-tunisia-e-anuncia-wesley-como-titular/

Após a vitória no último sábado (15) sobre Senegal, alguns veículos internacionais repercutiram positivamente o resultado de 2 a 0

França – Carlo Ancelotti projetou o amistoso com a Tunísia e anunciou a titularidade do lateral-direito, em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (17). Para o técnico, o objetivo é que o Brasil mantenha o mesmo rendimento da vitória por 2 a 0 sobre Senegal no jogo desta terça (18), a partir das 15h30 (Manaus), na Decathlon Arena, em Lille, na França.

“Estamos pensando em fazer alguma mudança para o jogo de amanhã. Quero avaliar o treino de hoje para ver como os jogadores se recuperaram do esforço no jogo com Senegal. Eles estão bem, infelizmente tivemos a lesão de Gabriel Magalhães, vamos substituí-lo com Wesley no lado direito. Queremos fazer um bom jogo e seguir na mesma dinâmica contra Senegal, que foi bonito na atitude, intensidade e qualidade”, afirmou.

Após a vitória no último sábado (15) sobre Senegal, alguns veículos internacionais repercutiram positivamente o resultado de 2 a 0 e o desempenho da Seleção. Jornal espanhol, o Diário As destacou o triunfo da Seleção com a seguinte afirmação: “Ancelotti desperta um monstro”. Perguntado sobre o tema, Ancelotti reagiu de forma descontraída e ressaltou sua confiança no trabalho que tem sido realizado.

“Habitualmente, de um monstro você tem medo, e isso é importante. Não despertamos nada, estamos trabalhando para chegar na melhor condição possível na Copa. Estamos em um bom caminho e assim temos que seguir. Até março, não posso dar os jogadores, mas tenho total confiança e todos os clubes fazem um grande trabalho. Estou convencido de que os jogadores chegarão muito bem na Copa”, explicou.

amazonianarede
Da Redação com Assessoria Portal d24am

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.