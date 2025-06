Ancelotti enaltece atuação do Brasil contra Paraguai: “Agora é olhar adiante”

A Seleção venceu por 1 a 0, em São Paulo; resultado garantiu a classificação da Amarelinha na Copa de 2026

São Paulo – O treinador Carlo Ancelotti classificou como “completa” a atuação do Brasil na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada das Eliminatórias, nesta terça-feira (10). Com os três pontos, a Seleção garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2026.

“Creio que foi um bom jogo, muito bom no primeiro tempo, jogamos bem, com a posse de bola, controlando, embora tenhamos concluído pouco. Baixamos o ritmo no segundo tempo, mas no geral achei um jogo completo, estamos bem contentes”, disse, em entrevista coletiva.

A partida contou com mais de 46 mil pessoas no estádio. O técnico agradeceu o apoio da torcida.

”É importante encerrar a classificação nesses dois jogos, com uma boa atuação. A torcida está contente. Quero agradecer ao torcedor pela recepção que fizeram. Saímos contentes, agora é olhar adiante”, afirmou Ancelotti, que completou 66 anos nesta terça (10).

Na estreia de Ancelotti em jogos no Brasil pela Amarelinha, o atacante Vinicius Jr. foi o autor do gol da vitória e teve a boa performance reconhecida pelo comandante. Eles brilharam juntos no Real Madrid e desejam repetir a trajetória de sucesso na Seleção.

”Não há nada contra que Vini possa fazer o que faz e o que irá fazer. As qualidades que ele mostrou foram muito boas. Gostamos muito do que fez hoje, atuou muito bem”, elogiou.

Entre os principais pontos destacados pelo italiano, está a força defensiva e o fato de não ter sofrido gols, característica marcante do futebol de seu país.

“Sou italiano (risos). A equipe não tomou gol porque trabalharam bem atrás, os meio-campistas fizeram esforço extraordinária, como o Casemiro. Saio contente também por isso, e ainda mais por estarmos no Mundial”, exaltou.

O Brasil ocupa a terceira posição da tabela, com 25 pontos. Os dois últimos compromissos pelas Eliminatórias acontecerão em setembro, quando a equipe enfrenta Chile e Bolívia.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am