Amazonino: de prefeito à senador, o eterno ‘cacique’ amazonense, morre aos 83 anos

O ex-governador Amazonino Armando Mendes, 83, faleceu na manhã deste domingo (12), em São Paulo. Mendes estava internado desde o final de 2022, após ter sido internado às presas com um quadro de pneumonia e uma crise de diverticulite, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Amazonino viajou de Manaus para a capital Paulista com o quadro de saúde estável, mas precisou ser internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital. Segundo assessoria, ele estava consciente, mas o estado de saúde inspirava ‘cuidados’.

A assessoria do político chegou a informar neste sábado, que apesar da piora, o quadro de Amazonino era considerado estável. O ex-governador estava internado há mais de um mês.

‘Mazoca’, como era carinhosamente chamado pelos amazonenses, já vinha apresentando problemas de saúde. Durante disputa nas eleições deste ano, participou do pleito como candidato ao Governo do Estado, eventualmente Mendes, aparecia em cadeira de rodas nos compromissos políticos. Ele terminou na terceira colocação com 355.377, cerca de 18,56% dos voto.

Amazonino foi casado com Tarcila Prado de Negreiros Mendes, e deixa três filhos: Armando Mendes, Lívia Mendes e Cristina Mendes.

Perfil

Nascido em Eirunepé (a 1.160 quilômetros a sudoeste de Manaus), no dia 16 de novembro de 1939, filho de Armando de Sousa Mendes e de Francisca Gomes Mendes, o famoso ‘Negão’ entrou para a história da política amazonense como o único a se eleger quatro vezes governador do Estado e administrar Manaus por três mandatos. Iniciou sua carreira política em abril de 1983, passou por nove partidos, e recentemente se filiou ao Cidadania.

Foi governador do Estado por quatro mandatos (1987-1990; 1995-2003; 2017-2018), e prefeito de Manaus em três ocasiões (1983-1986; 1993-1994; 2009-2013). Ele também já ocupou uma cadeira no Senado, em 1991.

Formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade do Amazonas em 1969, e atuou como advogado antes de se tornar empresário e político.

Fundou a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em 2001; construiu 484 escolas em todo o estado e revolucionou a saúde: 173 pontos de atendimento na Capital e no interior foram criados, quase 80% do total existente até então, entre inúmeras outras realizações.

