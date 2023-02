Amazonas registra 14 novos casos de covid-19 nesta terça-feira

O Amazonas registrou 14 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (31), totalizando 625.402 casos da doença no estado.

As informações são disponibilizadas pelas prefeituras municipais e consolidadas por meio da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e podem ser acessadas no site.

Conforme consta no boletim, não foram confirmados óbitos pela doença nas últimas 24 horas, permanecendo 14.422 mortes por covid-19 no estado.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 8.656.541 doses foram aplicadas em todo o estado até esta terça-feira (31), sendo 3.365.687 de primeira dose, 2.850.972 de segunda dose, 75.563 com dose única, 1.702.556 de 1ª dose de reforço, 658.864 de 2ª dose de reforço e 2.899 de dose adicional para os imunossuprimidos.

