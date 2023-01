O Amazonas recebeu, na tarde desta quinta-feira (26), lote de 20 mil doses da vacina da Astrazeneca contra a Covid-19. Os imunizantes serão distribuídos aos municípios do Estado para atender as demandas das campanhas de vacinação contra a Covid-19. A distribuição é realizada mediante agendamento realizado pelas secretarias municipais de saúde.

Os imunizantes são distribuídos pela coordenação estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI). O lote de vacinas foi armazenado no Centro de Imunobiológicos do Amazonas, da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

“São imunizantes que vão abastecer os estoques já existentes dos municípios. São vacinas enviadas pelo PNI do Ministério da Saúde que acompanha os estoques de todos os estados e viabilizam o envio desses lotes para evitar o desabastecimento”, destaca Angela Desirée, gerente de Imunização do Amazonas, em exercício.

Cobertura vacinal

A cobertura vacinal contra a Covid-19 alcançou 73,8% no esquema primário (Dose 1 e Dose 2), considerando a população de 3 anos ou mais. Em Manaus, capital do estado, essa cobertura é de 81%. Já o interior do estado apresenta 65,5%.

Diário 24h AM

https://d24am.com/saude/amazonas-recebe-mais-20-mil-doses-de-astrazeneca-nesta-quinta-feira/