Amazonas FC oficializa lateral-esquerdo como primeiro reforço para 2025

Defensor amazonense chega na Onça-pintada para a primeira experiência profissional em sua cidade natal

Manaus- O Amazonas FC anunciou, na tarde desta terça-feira (3), a chegada do seu primeiro reforço para a temporada 2025. Trata-se do lateral-esquerdo amazonense Raimar, que chega na Onça após passagem conquistar o acesso à Série B na última temporada pelo Remo-PA.

“As expectativas são as melhores. Sou um lateral que apoia bastante na parte ofensiva, mas, acima de tudo, espero poder ajudar a equipe e me dedicar ao máximo durante toda a temporada para entregar o meu melhor para o clube”, disse o novo contratado do aurinegro.

Nascido em Manaus (AM), Raimar Rodrigues Lopes tem 22 anos e atua como lateral-esquerdo. Em sua carreira, o defensor atuou na base do Paraná e do Athletico-PR, onde foi revelado, além de uma convocação para a seleção brasileira sub-17, em 2018. O atleta também jogou no Atlanta United-EUA, Nacional-POR, e no Remo, seu último clube.

“Fico muito feliz de poder retornar à minha cidade natal, onde fui criado e agora mais maduro ter a oportunidade de atuar em um clube daqui do estado. Tenho certeza que será especial. Conto com o apoio da torcida, que será fundamental para fazermos uma excelente temporada”, afirmou o lateral.

Com o calendário cheio em 2025, o primeiro desafio do Amazonas será no Campeonato Amazonense, com início previsto para o dia 26 de janeiro. Além do Barezão, o Aurinegro ainda disputará a Copa Verde, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am