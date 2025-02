Amazonas FC goleia por 5 a 1 o Tocantinópolis e avança na Copa Verde

Onça-pintada bateu tocantinenses com gols de Luan Silva, duas vezes, Wellington Nascimento, Wanderson e Gustavo Ermel

Manaus – O Amazonas FC estreou na Copa Verde com o pé direito. Em noite inspirada de atletas que saíram do banco de reservas – Eliton Júnior, Wanderson e Gustavo Ermel -, o time comandado pelo técnico Aderbal Lana goleou o Tocantinópolis-TO por 5 a 1, em duelo disputado na noite desta quarta-feira (5), na Arena da Amazônia.

Os visitantes abriram o placar aos oito minutos do segundo tempo com Daivison – autor do primeiro gol da história da Onça-pintada. Aos 22, o zagueiro Wellington Nascimento aproveitou falta cobrada pelo volante Eliton Júnior e deixou tudo igual ao desviar cruzamento para o fundo da rede.

Três minutos depois, o atacante Wanderson virou o placar para o Aurinegro e trouxe tranquilidade ao time após o susto inicial. Na reta final da partida, o atacante Luan Silva marcou duas vezes. Primeiro após cruzamento de Eliton Júnior e depois com passe açucarado de Wanderson.

No apagar das luzes, o atacante Gustavo Ermel fechou placar. Ele aproveitou bola rolada por Wanderson e finalizou no canto esquerdo do goleiro adversário. Foi o terceiro gol do camisa 7 em 2025, que é o principal goleador do clube na temporada ao lado de Luan Silva, ambos com três tentos anotados.

Na próxima fase do torneio regional, o Amazonas terá como adversário o vencedor do duelo entre Remo e São Raimundo-RR, que se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 19h (de Manaus), no Mangueirão, em Belém (PA).

Próximo desafio

A Onça-Pintada volta a campo no sábado (8), para encarar o Princesa do Solimões, no estádio Carlos Zamith, às 15h30 (de Manaus), em partida válida pela quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Amazonense.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am