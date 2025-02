Amazonas FC anuncia Eduardo Barros como novo técnico para a temporada

Treinador de 39 anos, que atuou como auxiliar em seus últimos trabalhos, chega para comandar a Onça-pintada no Barezão, na Copa Verde e na Série B

Manaus- O Amazonas FC anunciou, na tarde deste domingo (23), a chegada do técnico Eduardo Barros para comandar a equipe na sequência da temporada. Seu último trabalho foi como auxiliar técnico de Fernando Diniz no Cruzeiro, ainda no início do ano. O novo treinador aurinegro já participou das últimas atividades com o elenco ao lado de seu auxiliar, Gustavo Almeida.

Natural de Campinas (SP), Eduardo Maciel de Barros tem 39 anos e começou sua carreira na base do Novorizontino-SP. Também treinou o sub-20 do Coritiba-PR até começar a atuar como auxiliar técnico no Audax-SP, Oeste-SP e Athletico-PR, onde chegou a assumir o comando da equipe nas temporadas de 2019 e 2020, acumulando 30 jogos e 14 vitórias.

Eduardo voltou a trabalhar como auxiliar no Juventude-RS e, logo depois, no Fluminense-RJ, clube onde permaneceu por três temporadas e participou das campanhas dos títulos do Campeonato Carioca de 2023, da Libertadores do mesmo ano e da Recopa Sul-Americana em 2024. Também atuou como auxiliar técnico de Fernando Diniz na Seleção Brasileira por seis partidas. Sua última equipe foi o Cruzeiro-MG.

“É um privilégio essa oportunidade. Hoje, o Amazonas é um dos 40 principais clubes do futebol brasileiro, disputando a Série B, e, para mim, é uma honra poder representar essas cores e assumir esse desafio para a sequência da temporada”, disse o novo comandante da Onça-pintada.

A estreia de Eduardo Barros no comando técnico do Aurinegro será nesta segunda-feira (25), diante do Manauara, em jogo válido pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Amazonense. A partida será disputada na Arena da Amazônia, às 20h30 (horário de Manaus).

Da Redação com Assessoria Portal d24am