Agricultores recebem 18 mil mudas de cacau no Amapá

Entrega faz parte de programa estadual e beneficia 30 famílias no município de Pedra Branca do Amapari.

Agricultores do município de Pedra Branca do Amapari, no Amapá, receberam 18 mil mudas de cacau na última semana. A ação foi realizada na Escola Família Agrícola da Perimetral Norte (EFA) e contemplou 30 famílias da região.

Cada produtor recebeu cerca de 600 mudas, quantidade suficiente para iniciar áreas de cultivo. Em alguns casos, o plantio será feito de forma consorciada com banana, prática que ajuda a garantir o sombreamento necessário para o desenvolvimento dos cacaueiros.

Segundo técnicos da área, a iniciativa busca diversificar a produção agrícola e abrir novas alternativas de renda para pequenos produtores. O programa prevê acompanhamento de extensionistas rurais para orientar o manejo das plantas e aumentar as chances de sucesso das lavouras.

Com a inclusão de Pedra Branca do Amapari, o estado amplia o alcance do cultivo de cacau, que já tem projetos em municípios como Porto Grande, Serra do Navio e Tartarugalzinho. A expectativa é que, nos próximos anos, as safras abasteçam a indústria de chocolate e derivados no Amapá.

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Por Josi Paixão, g1 AP — Macapá