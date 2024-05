After da Madonna no Rio: Rainha do Pop vai até às 4h em festa promovida por Luciano Huck

Após o show, Madonna se juntou a um seleto grupo de convidados para uma after exclusiva no restaurante japonês do Copacabana Palace, hotel onde a cantora estava hospedada.

A noite de sábado (4) foi memorável para os fãs de Madonna no Rio de Janeiro. A cantora encerrou sua “Celebration Tour”, que celebra 40 anos de carreira, com um show épico para mais de 1,6 milhão de pessoas na praia de Copacabana. E a festa não parou por aí!

Após o show, Madonna se juntou a um seleto grupo de convidados para uma after exclusiva no restaurante japonês do Copacabana Palace, hotel onde a cantora estava hospedada. A festa, oferecida pelo apresentador Luciano Huck, durou até as 4h da madrugada de domingo (5).

De acordo com a coluna de Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo, a lista de convidados era bem enxuta: apenas 120 pessoas, sendo que 90 delas eram a própria Madonna e sua equipe. Entre os 30 brasileiros presentes estavam Luciano Huck e sua esposa Angélica, Sabrina Sato, Ludmilla, Pabllo Vittar, membros da família Marinho (donos da TV Globo) e o bilionário João Adibe Marques, presidente da empresa farmacêutica Cimed.

Para garantir a privacidade dos convidados, a entrada da festa contava com um cartaz proibindo fotos e publicações nas redes sociais.

amazonianarede

Jetss