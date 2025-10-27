Ação vai atender comunidades indígenas e ribeirinhas no AM

Integrantes do Polo Base Nossa Senhora da Saúde receberão oferta de consultas, exames e atividades educativas

Manaus – Uma parceria entre o Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas (HUGV-Ufam/Ebserh), a Marinha do Brasil e a seccional Amazonas da Ordem dos Advogados do Brasil vai promover nesta quarta-feira (29) e quinta-feira (30) uma ação intitulada “Expedição Outubro Rosa – Saúde e Cidadania Navegando juntas!”, no Polo Base Nossa Senhora da Saúde, que integra o Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus (DSEI Manaus), com o propósito de fortalecer o cuidado integral à saúde da mulher, especialmente no contexto da atenção à população indígena. A iniciativa integra o movimento nacional do Outubro Rosa, promovendo ações de prevenção, diagnóstico precoce e orientação sobre o câncer de mama e de colo do útero, além de ofertar atendimentos médicos, exames e ações de assistência jurídica.

A ação visa reforçar o Programa de Saúde da Mulher e da Criança, possuindo relevância estratégica para ampliar a cobertura de exames preventivos na saúde da mulher, especialmente em áreas de difícil acesso. Serão atendidas as comunidades de Barreirinha, Boa Esperança, Kuanã, Nova Esperança, São Tomé, Terra Preta e Três Unidos, numa população total de 531 pessoas. Dessas, pelo menos 89 mulheres entre 25 e 79 anos (público-alvo do Outubro Rosa) e 135 crianças de até 14 anos (público-alvo dos atendimentos pediátricos).

Estão programados procedimentos como coletas de exame preventivo (preventivo do câncer do colo do útero); radiologia (mamografias, raio-x e ultrassonografias); consultas ginecológicas, pediátricas e de clínica geral; procedimentos ginecológicos (colposcopia, conização de colo uterino, coleta citopatológica do colo de útero), consultas obstétricas de gestação de alto risco, consultas oftalmológicas (fundo de olho e triagem cirúrgica para pterígio e catarata), atendimento odontológico, exames laboratoriais e distribuição de medicamentos (receitados por ocasião das consultas).

O HUGV mobilizou equipe de médicos e residentes de cada especialidade e técnicos de radiologia. Como parte da estratégia, o HUGV-Ufam/Ebserh utilizará a estrutura do Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) Doutor Montenegro para a realização das atividades. Também foram disponibilizados pela Marinha o NAsH Carlos Chagas, seis lanchas e uma aeronave de asas rotativas, totalizando 140 militares para a ação. Ambas as instituições prestarão apoio para traslado dos pacientes das comunidades para os navios e vice-versa.

Assistência jurídica

Além disso, a OAB Amazonas, por meio da Comissão Permanente da Mulher Advogada, participará da ação, oferecendo atendimento jurídico individualizado (abordando direito da mulher, direito previdenciário, direito da família, direito trabalhista, direito à terra e regularização fundiária e crimes e garantias individuais), atendimento odontológico e psicológico, rodas de conversa e palestras (com temas como “Outubro Rosa e o papel da mulher na comunidade”, “Mulher, coragem e proteção: a força de dizer não à violência”, “Direitos da mulher e cidadania: o que toda mulher precisa saber” e “Autocuidado e saúde mental feminina”) e distribuição de cartilhas e folhetos informativos referentes ao temas abordados.

DSEI Manaus

Para o André Ricardo Corrêa, coordenador do DSEI Manaus, essa ação fortalece a atenção básica e a vigilância em saúde. “Com esse apoio conjunto, contribuiremos para uma assistência mais resolutiva, humanizada e culturalmente adequada. Essa ação também reafirma o compromisso da SESAI e do DSEI Manaus com a promoção da equidade no SUS, garantindo que as populações indígenas recebam um cuidado integral e contínuo, baseado no respeito e na valorização de seus saberes e modos de vida.”

