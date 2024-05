Ação oferta serviços de saúde na zona sul de Manaus neste sábado

A oferta de atendimentos e serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) acontece a partir das 8h

Manaus – Uma ação de saúde dirigida aos comunitários da zona sul acontece, neste sábado (25), em Manaus. A atividade acontece na escola municipal Irmã Edelvira Esmeralda do Souto Cabral, na rua Dona Mimi, nº 1.320, bairro Morro da Liberdade, com a oferta de atendimentos e serviços da Atenção Primária à Saúde (APS).

Na ação, programada para ocorrer das 8h às 12h, as equipes vão ofertar consultas médicas e de enfermagem, com solicitação de exames e encaminhamento para médicos especialistas, se necessário, além de serviços como coleta do exame preventivo do câncer do colo uterino, aferição de pressão arterial e glicemia, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, vacinação e atualização do cartão vacinal.

A ação de saúde vai acolher todos os públicos, de crianças a idosos e adultos, mulheres e homens, conforme explica a diretora do Distrito de Saúde (Disa) Sul, Jucinara Rodrigues. “Pessoas que trabalham e não têm tempo de ir ou levar os filhos à unidade básica durante a semana poderão se consultar com o profissional de saúde, atualizar a carteira vacinal, fazer testes rápidos, entre outros atendimentos, na manhã deste sábado”, diz.

Para atendimento, os usuários devem se dirigir ao local em posse do documento oficial de identidade, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Para a atualização vacinal dos filhos, um dos pais ou um responsável deve acompanhar a criança e apresentar a carteira de vacina. O público também terá acesso a sessões de auriculoterapia e orientações sobre cuidados e higiene da boca, com distribuição de kits de saúde bucal.

Jucinara informa que o atendimento aos usuários contará com mais de 50 profissionais de saúde, dentre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, vinculados à Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Luzia, da USF Lúcio Flávio Vasconcelos Dias e da clínica da família Antônio Reis, localizadas em bairros próximos do Morro da Liberdade.

Segundo a diretora do Disa Sul, a ação na escola Edelvira Cabral faz parte de planejamento da Semsa para reforço da atenção à saúde da população, sobretudo para usuários que vivem em locais distantes de unidades básicas ou com unidades em reforma. É o caso dos usuários da USF Morro da Liberdade, ela aponta, atualmente referenciados para atendimento em pontos de bairros vizinhos, enquanto a unidade segue em obras para ser reaberta, em breve, como unidade de porte 4.

“Dialogamos com os agentes comunitários de saúde e conselheiros de saúde da área, que indicaram a escola como ponto mais distante de outras unidades e com maior necessidade de reforço. E, após a ação, a depender da demanda, podemos retornar para mais atendimentos”, antecipa a gestora.

A ação deste sábado, complementa Jucinara, vai oportunizar ainda a atualização vacinal de alunos da escola Edelvira Cabral. “A unidade atende crianças em idade vacinal, na faixa etária até 5 anos. A gestora da escola já contatou os pais, e muitos vão levar suas filhas e filhos para receber as vacinas durante a programação”.

