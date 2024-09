A Fazenda 16: Gui Vieira sofre acidente no reality e equipe médica é chamada

Um dos participantes de “A Fazenda 16” acabou sofrendo um acidente no último sábado (28). O ex-ator de “Chiquititas”, Gui Vieira, estava tratando das ovelhas quando pisou em uma pedra, torcendo o pé.

Ele precisou ser atendido pelos médicos e fez uso de uma bota de imobilização. Após o ocorrido, o ator foi substituído no trato dos animais pela fazendeira Flor Fernandez, que designou Juninho para cumprir suas funções no reality show.

Nova punição em ‘A Fazenda 16’

Após a festa de “A Fazenda 16” realizada na última sexta-feira (27), Guilherme Vieira não cumpriu suas funções, acordando tarde para realizá-las no reality show.

Após o toque do sinal, o participante permaneceu dormindo, o que resultou em uma nova punição para os peões, que ficaram sem gás na casa por 12 horas. “Coitadas das bichinhas, estão morrendo de fome”, lamentou Flor.

A fazendeira da semana então leu o aviso da produção na sala da sede, que informou que, devido à falha de Guilherme, todos seriam punidos. “De acordo com a página 4 do manual do fazendeiro, na rotina da Fazenda, se alguma obrigação não for cumprida pelos encarregados, o fazendeiro fica responsável pela realização da mesma. Se nem o fazendeiro cumprir a obrigação, haverá punição”, afirmou o texto lido em voz alta por Flor.

“Vocês vão ficar 12 horas sem gás”, completou o aviso. A fazendeira ainda pediu desculpas por não ter cumprido a função no lugar do colega, dizendo que estava cuidando do cavalo no estábulo. “Eu estava no estábulo do cavalo. Estava ali embaixo, eu podia ter ido fazer”, disse a peoa arrependida após ter lido o aviso da produção do reality show que resultou em uma nova punição para o peões.

