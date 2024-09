A 23 dias da eleição, David Almeida e Roberto Cidade vão disputar segundo turno, diz Pontual Pesquisas

O Instituto Pontual Pesquisas realizou estudo eleitoral para a Prefeitura de Manaus e coletou intenções de votos para os candidatos David Almeida (Avante), Amom Mandel (Cidadania), Roberto Cidade (UB), Alberto Neto (PL), Marcelo Ramos (PT), Wilker Barreto (Mobiliza) e Gilberto Vasconcelos (PSTU). No período pós-feriado, entre os dias 09 e 12 de setembro, foram realizadas 1.066 entrevistas presenciais, nos 63 bairros da capital amazonense, nas seis zonas Norte, Leste, Sul, Oeste, Centro Sul e Centro Oeste, alcançando margem de erro de 3,0% com intervalo de confiança 95%.

A pesquisa eleitoral está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-09061/2024, obedecendo assim à legislação vigente e cumprindo o rigor metodológico necessário para atender às resoluções específicas. No CONRE-7, o registro da Pontual Pesquisas é 8260 e o da estatística, prof. M.Sc. Alice Assis é 9079. O diretor-executivo do instituto é o prof. M.Sc. Eric Barbosa.

David Almeida e Roberto Cidade disputam segundo turno

O candidato David Almeida lidera as intenções de votos com 32,1%, enquanto Roberto Cidade aparece com 21,1% no cenário estimulado. Em terceiro lugar, está Amom Mandel com 15,8%, seguido por Alberto Neto com 11,3% e Marcelo Ramos com 5%. Wilker Barreto e Gilberto Vasconcelos aparecem com 0,2%. Os entrevistados que não souberam opinar/indecisos totalizam 7,5% e os que votam branco/nulo são 6,8%.

David Almeida é três vezes mais rejeitado que Roberto Cidade

O estudo da Pontual evidenciou que os candidatos mais rejeitados são David Almeida, alcançando o primeiro lugar em rejeição, atingindo 22,0%, seguido por Amom Mandel com 21,3%. Marcelo Ramos aparece na terceira colocação com 18,7% de rejeição. Juntos somam o total de 62,0% de rejeição do eleitorado manauara. Alberto Neto, com 8,5%, está entre os menos rejeitados; Roberto Cidade, com 6,8%, e Gilberto Vasconcelos, com 6,4%. A menor rejeição é de Wilker Barreto que possui 3,8%. No total da amostra, 7,3% dos eleitores de Manaus não souberam opinar sobre qual candidato eles mais rejeitam, enquanto 5,2% dos entrevistados optaram por responder branco/nulo.

Dois terços dos entrevistados já têm voto definido

A pesquisa Pontual ainda revela que 67,7% dos entrevistados responderam que estão decididos sobre em quem irão votar para a Prefeitura de Manaus, enquanto 25,3% admitem a possibilidade de mudar de voto. Apenas 7,0% dos entrevistados não souberam opinar. Em comparação a estudos anteriores, mensurados no dia 17 de agosto, houve um acréscimo de eleitores que decidiram em relação ao seu voto. A medida que vai se aproximando da eleição, baseado em pesquisas de eleições anteriores, o eleitor vem formando opinião e definindo o seu voto. Esse número deve aumentar de 10% a 15% nas próximas semanas.

Roberto Cidade se consolida no segundo turno

A pesquisa Pontual revela que David Almeida passou de 32,5% para 32,1%, considerando os dados do estudo divulgado no dia 17 de agosto de 2024. Ele continua sendo o candidato com o maior índice de rejeição, mantendo-se nos 22%. Ainda de acordo com o estudo, o deputado federal Amom Mandel apresentou variação negativa de 21% para 15,8%, caindo da segunda para a terceira posição na corrida eleitoral para a Prefeitura de Manaus. Amom também subiu nas rejeições de 17,4% para 21,3%.

Garantindo o segundo turno, Roberto Cidade teve um bom desempenho neste levantamento, crescendo de 15,0% para 21,1% e alcançando o segundo lugar, conforme os dados divulgados nesta sexta-feira, 13.

Na pesquisa divulgada em agosto, Alberto Neto tinha 10,1% e, no estudo divulgado hoje, ele aparece com 11,3%. Marcelo Ramos subiu de 4% para 5% e diminuiu o índice de rejeição de 20,2% para 18,7%, saindo da segunda posição de mais rejeitado e assumindo o terceiro lugar.

O candidato Wilker Barreto estava com 1,3% na pesquisa divulgada em 17 de agosto, mas reduziu drasticamente para 0,2% na preferência do eleitorado. Gilberto Vasconcelos, que aparecia com 0,9%, caiu para 0,2%.

amazonianarede

Priscila Rosas, para o Portal O Poder

Ilustrações/Design: Neto Ribeiro/Portal O Poder