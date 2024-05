Filho atualiza estado de saúde de Datena após nova cirurgia

O apresentador José Luiz Datena passou por uma cirurgia no aparelho digestivo, na quinta-feira passada (2), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e passou por uma segunda operação no domingo (5) após um sangramento na região do períneo.

O apresentador José Luiz Datena passou por uma cirurgia no aparelho digestivo, na quinta-feira passada (2), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e passou por uma segunda operação no domingo (5) após um sangramento na região do períneo. Nesta quinta-feira (9), Joel Datena, primogênito do jornalista, explicou como está a saúde do pai.

Em entrevista à revista Quem, o jornalista contou que Datena está ótimo e receberá alta hospitalar nesta sexta-feira (10). Enquanto está em recuperação, o apresentador foi afastado do Brasil Urgente (Band), que está sob o comando de Joel como substituto.

No ano passado, Datena passou por duas cirurgias cardíacas. As recentes operações do jornalista chegaram a preocupar os fãs nas redes sociais e os telespectadores de seu programa na TV.

