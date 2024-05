Cristo Redentor celebra escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina

Monumento foi iluminado com as cores do Brasil na sexta-feira (17)

Rio de Janeiro – O monumento ao Cristo Redentor foi iluminado em verde e amarelo para celebrar a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo FIFA Feminina de 2027. A ação também fez parte da parceria entre o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Durante o 74º Congresso da FIFA, realizado na Tailândia, o Brasil foi escolhido com 119 votos para receber o Mundial Feminino em 2027. A candidatura tripla formada por Alemanha, Holanda e Bélgica conseguiu 78 votos.

A Copa do Mundo Feminina será realizada pela primeira vez na América do Sul. Antes, o Brasil organizou duas edições da Copa do Mundo Masculina, em 1950 e 2014.

Na 10ª edição organizada pela entidade máxima do futebol mundial, 32 países disputarão o título com jogos em 10 cidades do Brasil. Por ser a anfitriã, a Seleção Brasileira Feminina já está classificada.

