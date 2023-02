Drogas avaliadas em quase R$ 300 mil são apreendidas no AM

Policiais militares que atuam na Base Fluvial Arpão, apreenderam, nesta terça-feira (07/02), mais de 15 quilos de entorpecentes escondidos em uma embarcação e prenderam um homem por tráfico de drogas. A ação ocorreu no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

De acordo com o relatório, por volta das 6h, foi realizada uma abordagem à embarcação balsa Dona Deuzalina. Na revista foram encontrados, com o auxílio do cão policial da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães), 77 tabletes de maconha tipo skunk.

O material estava nos pneus dianteiros de um veículo que estava a bordo da balsa. Outros três quilos de pasta base de cocaína foram encontrados no outro pneu.

Ao todo foram 15 quilos de entorpecentes apreendidos, além do veículo em que a droga foi encontrada. O prejuízo causado ao crime foi calculado em R$ 276 mil.

O responsável pelo recebimento de mercadorias do barco foi identificado e detido. Ele foi encaminhado até a delegacia de polícia da Base Arpão para os procedimentos cabíveis.

