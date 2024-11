Zamith recebe partida de encerramento do Amazonas FC na Série B em casa

A partida acontece na zona leste de Manaus e marca o último jogo da temporada da Onça Pintada, na capital amazonense

Manaus- O Estádio Carlos Zamith recebe neste sábado (16), às 18h, o confronto entre Amazonas FC e Goiás. A partida que acontece na zona leste de Manaus, marca o último jogo da temporada da Onça Pintada na capital amazonense.

“Para o torcedor amazonense que ama o futebol, o Zamith está pronto para receber mais um jogo que ficará marcado na história. Não temos dúvidas que o Amazonas é um time que seguirá conquistando seu espaço no mais alto nível do futebol brasileiro”, comentou o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Em 2024, o Amazonas FC realizou 15 partidas na Arena da Amazônia e 7 no Estádio Carlos Zamith, entre Série B, Copa do Brasil e Copa Verde. Fundado em 2019, a Onça vem fazendo história no futebol do estado, conquistando o acesso à Série B, além do título inédito da Série C, em 2023.

A Onça-pintada, atualmente, ocupa a 11ª colocação na tabela de classificação, com 49 pontos. O representante amazonense garantiu a permanência na segunda divisão nacional em sua primeira participação no torneio. Além do duelo deste sábado, o Amazonas ainda enfrenta o Ituano, no dia 24 de novembro, fora de casa, encerrando sua participação na Série B.

Futebol

Também no Estádio Carlos Zamith, os times Amazônia e Manaus se enfrentam pelo Campeonato Amazonense Feminino Sub-15, às 15h. E no Estádio Ismael Benigno, Manaus e Arsenal duelam, pelo Sub-17.

Ginástica

Na Vila Olímpica de Manaus, no sábado (16), às 9h, acontece o Torneio de Novos Talentos Antonieta Tinoco, que visa revelar as novas promessas da ginástica amazonense.

Flag Football

Também na Vila Olímpica, nesta sexta e sábado (15 e 16), acontece o Meeting Brasil de Flag Football, atividade esportiva que busca qualificar os novos atletas da modalidade, com ciclos de palestras, jogos e intercâmbio entre as equipes.

Agenda completa

Estádio Carlos Zamith

Competição: Campeonato Brasileiro Série B – Amazonas FC x Goiás

Data e hora: Sábado (16), às 18h

Organização: CBF

Entrada: Ingressos

Competição: Campeonato Amazonense Sub-15 – Amazônia x Manaus

Data e horário: Domingo (17), às 15h

Organização: FAF

Entrada: Gratuita

Vila Olímpica

Competição: Torneio de Novos Talentos Antonieta Tinoco – Ginástica

Data e hora: sábado (16), às 9h

Organização: FAG

Entrada: Gratuito

Competição: Meeting Brasil de Flag Football

Data e hora: Sexta e sábado (15 e 16/11), às 11h

Organização: Associação Manaus Cavaliers

Entrada: Gratuito

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense Sub-17 – Manaus x Arsenal

Data e horário: Sábado (16), às 15h

Organização: FAF

Entrada: Gratuita

