Wilson Lima declara apoio a reeleição de Roberto Cidade à presidência da ALE

O governador Wilson Lima (União Brasil) declarou apoio a candidatura do deputado estadul Roberto Cidade a reeleição da presidência da Assembleia Legislativa do Estado (ALE). O anúncio foi feito nas redes sociais após reunião com o parlamentar que também agradeceu o apoio do governador.

“Conversei hoje com o deputado Roberto Cidade, a quem externei meu apoio à continuidade dele na presidência da Aleam, entendendo a missão do União Brasil para melhorar a vida de quem tanto precisa.” declarou o governador.

Já o deputado Roberto Cidade postou uma foto junto com o governador: “Agradeço ao governador @wilsonlimaam pelo apoio para a nossa reeleição à presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.”.

Cidade foi o deputado obteve mais de 105 m

il votos e já conta com a maioria dos deputados para se manter a frente da Mesa Diretora do parlamento Estadual, na eleição que vai ocorrer no dia 1º de fevereiro.

Diário 24h AM

https://d24am.com/politica/wilson-lima-declara-apoio-a-reeleicao-de-roberto-cidade-a-presidencia-da-ale/