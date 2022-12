“Votei no Lula, mas estou com medo”, afirma economista Armínio Fraga

Compartilhar no Facebook

O economista Armínio Fraga falou sobre as propostas anunciadas pelo novo governo do PT.

O ex-presidente do Banco Central na gestão Fernando Henrique Cardoso, Armínio Fraga, revelou estar com medo do futuro da economia brasileira. O economista deu detalhes sobre o assunto em entrevista divulgada nesta quinta-feira (15) ao ‘Brazil Journal’.

Apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fraga afirmou que não se arrepende de seu voto, mas disse que está preocupado com as propostas anunciadas pelo PT. Segundo o economista, o país trilha um “caminho econômico extremamente perigoso”.

“Votei no Lula e não me arrependo, mas estou com medo”, explicou Armínio, que explicou que faltam estratégias no futuro governo petista e “sobram iniciativas que não se conversam”.

Fraga ressaltou que ainda há esperança na gestão de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda do novo governo. O economista acredita que o futuro ministro pode conseguir “conduzir o Brasil no rumo da prosperidade sustentada e se apostarmos na economia verde, o que poderia reduzir os prêmios de risco”.

