Vinícius Júnior sucede a Messi como o vencedor da Bola de Ouro

Depois de Luka Modric e Karim Benzema terem quebrado o domínio de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi como os únicos dois jogadores a vencerem a Bola de Ouro desde 2008, eis que um terceiro jogador do Real Madrid vai receber o prémio desta edição de 2024.

De acordo com a Marca, Vinícius Júnior vai ser o vencedor deste troféu individual, superando a concorrência de três colegas de equipa: Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Daniel Carvajal, e ainda de Rodri, do Manchester City, considerados os cinco favoritos a conquistar o prémio da France Football.

Curiosamente, esta foi a primeira vez em 21 anos que nem Ronaldo nem Messi estiveram na lista final de 30 jogadores, com Vitinha e Rúben Dias a representarem Portugal. A gala é no dia 28 de outubro, praticamente daqui a um mês, no teatro Chatelet, em Paris.

Na última temporada, o extremo brasileiro de 24 anos marcou 24 golos e fez 11 assistência em 39 jogos pelos merengues, conquistando a La Liga, Liga dos Campeões e Supertaça espanhola, ficando ainda pelos oitavos de final da Taça do Rei de Espanha e nos quartos de final da Copa América 2024.

amazonianarede

A BOLA Pedro Casteleiro