Vini Jr recusa proposta de renovação do Real Madrid; veja detalhes

O Real Madrid abriu negociações com Vini Jr para um novo contrato — mas a primeira oferta de renovação foi rejeitada pelo jogador e sua equipe, segundo o jornal inglês “The Athletic”. O brasileiro é o principal jogador dos merengues nas últimas temporadas, sendo eleito o melhor jogador do mundo pelo “Fifa The Best”, na temporada 2023/24.

O atual vínculo entre Vini Jr e Real Madrid foi assinado em 2022, válido por cinco temporadas — com uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros (aproximadamente R$ 6 bilhões).

Vini Jr e seus representantes estão buscando um aumento salarial para refletir sua posição como um dos melhores jogadores do mundo. Seu salário anual atual é de cerca de 15 milhões de euros, após obter bônus, incluindo ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo.

A pedido do Real Madrid, uma reunião foi realizada entre membros da diretoria e do staff de Vini Jr. A proposta inicial do clube, que incluía um aumento no salário, foi rejeitada, com as negociações devendo continuar.

Vini Jr na Arábia Saudita?

O Fundo de Investimento da Arábia Saudita (PIF) preparou nova investida por Vini Jr em janeiro de 2025. Segundo o jornal “As”, da Espanha, o plano dos sauditas é oferecer um salário de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,28 bilhão na cotação atual) por temporada e contrato de cinco anos para convencer o brasileiro a deixar o Real Madrid no meio do ano.

Assim, o atual melhor jogador do mundo pela Fifa pode receber R$ 6,4 bilhões em salários se optar a transferência ao Oriente Médio. A ideia é inicial é que o atacante seja contratado para atuar no Al-Ahli. No entanto, Al-Hilal e Al-Nassr, times de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, respectivamente, também demonstraram interesse em Vinícius. No ano passado, os árabes tentaram contratar o camisa 7, porém sem sucesso.

Convencer Vini Jr é essencial para o negócio, pois o Real Madrid mantém a postura de não negociar o jogador e exige o pagamento da multa rescisória de bilhão de euros (cerca de R$ 6,4 bilhões). No entanto, o clube espanhol abriria mão a exigência caso o brasileiro pedisse para deixar a equipe rumo à Arábia Saudita.

amazonianarede

Lance!