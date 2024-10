Vini Jr ou Mbappé? Neymar opina sobre vencedor da Bola de Ouro

Astro do Real Madrid é um dos favoritos a levar prêmio no dia 28 de outubro

Rio de Janeiro – Vini Jr é um dos principais candidatos a vencer a Bola de Ouro de 2024. Único representante do Brasil entre os 30 listados, o astro do Real Madrid brilhou na última temporada, marcou gol na final da Champions League, e terá a torcida de um companheiro de seleção brasileira.

Em entrevista ao jornal espanhol “As”, Neymar opinou sobre a premiação, e deu o aval para o triunfo de Vinícius. A cerimônia de entrega do troféu acontecerá no dia 28 de outubro, em duas semanas.

Estou fechado com a vitória de Vinícius. Ninguém merece esse prêmio mais do que ele. Ele é um lutador, sofreu muito ao longo da vida. Superou todas as expectativas, críticas, provocações e hoje se tornou um grande ídolo. Um herói para todos nós – declarou o jogador.

Em 2023-24, o camisa 7 merengue apresentou ótimos números. Foram 24 gols e 11 assistências em 39 jogos, sendo parte crucial da dobradinha de Champions League e La Liga. Com a Seleção, porém, as críticas têm sido pesadas, já que o ponta-esquerda não consegue repetir o mesmo desempenho. Nomes como Mbappé, Carvajal, Rodri e Bellingham também ficaram em evidência na última temporada e participam da corrida pelo Ballon D’Or.

Confira a lista completa:

⚽ Vinícius Júnior (Real Madrid)

⚽ Jude Bellingham (Real Madrid)

⚽ Hakan Çalhanoğlu (Inter de Milão)

⚽ Rúben Dias (Manchester City)

⚽ Artem Dovbyk (Roma)

⚽ Phil Foden (Manchester City)

⚽ Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

⚽ Erling Haaland (Manchester City)

⚽ Mats Hummels (Borussia Dortmund)

⚽ Harry Kane (Bayern de Munique)

⚽ Toni Kroos (Real Madrid)

⚽ Ademola Lookman (Atalanta)

⚽ Emiliano Martínez (Aston VIlla)

⚽ Lautaro Martínez (Inter de Milão)

⚽ Kylian Mbappé (Real Madrid)

⚽ Martin Odegaard (Arsenal)

⚽ Dani Olmo (RB Leipzig)

⚽ Cole Palmer (Chelsea)

⚽ Declan Rice (Arsenal)

⚽ Rodri (Manchester City)

⚽ Antonio Rüdiger (Real Madrid)

⚽ Bukayo Saka (Arsenal)

⚽ William Saliba (Arsenal)

⚽ Federico Valverde (Real Madrid)

⚽ Vitinha (PSG)

⚽ Nico Williams (Athletic Bilbao)

⚽ Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

⚽ Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

⚽ Lamine Yamal (Barcelona)

Por: Lance, do R7.

amaoznianarede

R7 Portal d24am