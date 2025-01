Vini Jr é suspenso de campeonato espanhol após confusão com goleiro do Valencia

O jogador atacante brasileiro, Vini Jr, acabou sendo suspenso na noite desta última terça-feira (07), do campeonato espanhol, após se envolver em uma confusão em campo com o goleiro do Valencia, Dimitrievski, na última sexta-feira (03).

A suspensão do jogador é válida por duas partidas. A decisão final acabou sendo mais leve que a inicialmente cogitada, com uma suspensão de 12 jogos.

Quem tomou a decisão foi o Comitê de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e foi baseada no relatório do árbitro Cesar Soto Grado, que não classificou a ação do jogador como “agressão”, por conta disso, houve uma penalização mais branda.

O jogador vai cumprir a suspensão nas partidas contra o Las Palmas, que acontecerá no próximo dia 19, e contra o Valladolid, que ocorrerá no dia 25. Assim, ele vai ficar disponível para disputar a Supercopa da Espanha, onde o Real Madrid vai enfrentar o Mallorca na semifinal, que ocorrerá na próxima quinta (09).

O episódio o qual o jogador protagonizou foi enquadrado no artigo 130 do Código Disciplinar da RFEF como “violência esportiva”. Apesar da decisão, de acordo com informações do jornal Marca, o Real Madrid pretende recorrer da decisão, usando como argumento o fato das provocações do goleiro do Valencia não terem sido consideradas.

Durante a briga, Dimitrievski se aproximou de Vini Jr para protestar, acusando o jogador de simular um pênalti. Durante o ato, o goleiro chegou a tocar as costas do jogador brasileiro. Vini então, reagiu empurrando o goleiro, atingindo o seu rosto.

Além disso, a partida também foi marcada pelas provocações da torcida do Valencia contra Vini Jr, usando cartazes e cânticos direcionados ao jogador.

