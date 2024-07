Veio medalha! Rayssa Leal, William Lima e Larissa Pimenta colocam Brasil no pódio nas Olimpíadas de Paris 2024

E veio aí! Neste domingo, dia 28, os atletas brasileiros conquistaram as suas primeiras medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024. Se você estava acompanhando a competição, deve ter ficado com o coração na mão com os atletas William Lima, Larissa Pimenta e Rayssa Leal.

Para começar, a primeira medalha foi conquistada por William Lima, no judô. Ele estava na disputa pelo ouro, mas acabou perdendo a última luta e ficou com a prata. Em entrevista para a TV Globo, ele se mostrou chateado com o resultado, mas com certeza ele é um orgulho para o nosso país, não é?

– A derrota dói, ainda mais em uma final. Eu entreguei muito, eu abdiquei muito da minha família, isso dói muito, porque eu queria medalha de ouro. Mas é isso, disse ele.

A segunda a ganhar medalha foi a Larissa Pimenta, que ficou com o bronze no judô.

– Foi um momento muito especial para mim, eu fiz tudo que eu podia. Eu acho que eu mereço isso, estou muito feliz, contou ela, entrevista para a TV Globo.

E aí veio o quê? A medalha da fadinha, a nossa querida Rayssa Leal, que ficou com o bronze no Skate Street feminino.

Só orgulho, não é?

amazonianarede

Estrelando Da Redação