Vai para onde? Possíveis destinos de Boninho após sua saída da Globo

Boninho surpreendeu a todos ao anunciar sua saída da Globo após 40 anos. Tendo um papel importante na emissora, com atrações como o “Big Brother Brasil”, “The Voice Brasil” e o “Caldeirão”, muitos ficaram curiosos para saber o destino do diretor, que afirmou, em despedida compartilhada no Instagram, estar dando o “próximo passo de sua carreira”.

Com o forte crescimento da internet, a emissora precisa inovar, sendo ousada para criar atrações que chamem a atenção do novo público, assim como tem feito o SBT, que vem apostando na presença de influenciadores para aumentar a audiência.

Possíveis destinos de Boninho

Com um currículo de destaque, Boninho poderá assumir papéis importantes em outras emissoras, como Record, Band, RedeTV! e SBT, comandando novas atrações nos moldes de grandes sucessos de audiência do passado.

O diretor pode ainda se dedicar ao seu próprio canal na internet. Muitos famosos, como Fátima Bernardes e até mesmo Ana Maria Braga, têm apostado na nova onda digital para se conectar com o público de maneira mais direta.

O marido de Ana Furtado pode também criar sua própria produtora, desenvolvendo e idealizando novas produções para a televisão aberta e fechada, além de plataformas de streaming, que têm crescido muito atualmente.

Boninho pode ainda ajudar a família na TV Vanguarda, afiliada da TV Globo em São José dos Campos, já que é sócio ao lado dos irmãos e do pai, Boni, considerado um dos grandes nomes da história da televisão.

Existem muitos caminhos a serem seguidos pelo diretor, que poderá aproveitar a nova fase para ter mais liberdade criativa, inovando e criando novas atrações na tentativa de chamar a atenção da audiência, em meio aos tempos difíceis vividos pela TV.

amazonianarede

Areavip Cesar Nascimento