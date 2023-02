URGENTE! municípios devem intensificar ações contra o Aedes aegypti no AM

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), emitiu Nota Técnica aos 62 municípios, orientando sobre a intensificação das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A orientação decorre do aumento de casos notificados da doença no Amazonas, neste período sazonal para o mosquito no estado.

No período sazonal para o mosquito 2022/2023, de setembro a janeiro, o Amazonas registrou 5.302 casos de dengue, contra 2.512 do mesmo período sazonal de 2021/2022, o que representa um aumento de 111%. O mais atualizado Informe Epidemiológico semanal de dengue no Amazonas, datado de 2 de fevereiro, destaca que a maior ocorrência de novos casos é registrada em Benjamin Constant, com incidência 3.645,8.

Os demais municípios com maior incidência de dengue no cenário atual são Tonantins (2.768,1), Ipixuna (2.588,9), Jutaí (2.488,5) e Humaitá (1.813,1).

Segundo o enfermeiro Alexsandro Melo, chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológico (DVE) da FVS-RCP, é importante que as secretarias municipais de Saúde intensifiquem as ações de campo, por meio dos agentes de endemias.

“A elevação dos casos notificados de dengue em todo o estado exige que as equipes de vigilância epidemiológica, ambiental e de Atenção Primária ajam em tempo oportuno para que a tomada de decisão quanto à intensificação das atividades de prevenção e assistência ao paciente suspeito de arboviroses, como a dengue”, afirma Alexsandro.

O enfermeiro ressalta que as gestões municipais devem promover ações para mapear os espaços com maior índice de infestação predial e realizar bloqueios de transmissão. “Deve-se intensificar as ações de prevenção e controle, sem esquecer da sensibilização de profissionais de saúde para a detecção oportuna dos pacientes suspeitos de dengue”, acrescenta.

A nota técnica destaca ainda que as ações municipais estejam de acordo com as Diretrizes Nacionais de Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue e do Plano de Prevenção e Controle das Arboviroses no Estado e no Município. Outra recomendação é a implantação de Comitê Interinstitucional de Vigilância e Controle das Arboviroses no município.

Diário 24h AM

https://d24am.com/saude/urgente-municipios-devem-intensificar-acoes-contra-o-aedes-aegypti-no-am/