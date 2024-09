Traição e separação: Sensitiva causa com previsão envolvendo famoso casal global

Uma fofoca que ninguém esperava vem repercutindo nos principais portais de notícias do país, após Lene Sensitiva revelar no programa ‘Chupim’, da Metropolitana FM, exibido pelo YouTube, que o casamento de um grande apresentador com uma grande apresentadora global chegará ao fim após uma traição, tendo muito barraco na história.

Na atração, Lene Sensitiva afirma que um casal de apresentadores está prestes a se separar. Não satisfeita, a vidente foi além e fez questão de dizer o motivo pelo qual o matrimônio ganhará um ponto final. De início, ela não deu nomes aos bois, mas deu dicas básicas ao falar sobre o caso que irá dar o que falar na mídia.

“Para você que ama uma fofoca, vá se preparando, pois vai ver a polêmica que vai dar… Eu não vou dizer nome! Mas ele é casado com uma ex-apresentadora e logo vão descobrir que o apresentador está se envolvendo com um outra pessoa”, iniciou a sensitiva. “Com isso, vai se resultar numa separação”, continuou ela.

Em seguida, ao ser indagado pelos integrantes da bancada da ‘Chupim’, a vidente revelou novos detalhes do que irá ocorrer. “A atual esposa vai descobrir uma traição e vai ser uma polêmica grande”, disparou Lene, deixando todos curiosos. Ainda segundo ela, a artista vai colocar a boca no trombone assim que descobrir a pulada de cerca do marido. “Ela vai abrir a boca porque não vai aguentar e vai ser uma briga de milhões”, disse, dando mais uma dica: “É uma apresentadora que já está na geladeira há algum tempo”.

Revelação final da previsão

Pegando no ar sobre de quem se tratava e convicto de tudo, o apresentador do programa questionou se a famosa em questão já andou de táxi, deixando a sensitiva sem graça. Mas o assunto não parou por aí. Isso porque ele voltou a questionar se a apresentadora tinha alguma mancha pelo corpo, deixando claro que estava falando de Angélica.

Ao fim da participação de Lene, ela afirmou que a possível treta envolvendo o casal será tensa mesmo: “Mas, falando sério, essa separação vai ser algo bem pesado… Sério mesmo, faz tempo que vem sendo mostrada essa situação. A traída não vai se calar, ela vai contar. Inclusive, tenho certeza que ela já está sentindo e vendo tudo, até porque mulher é um bicho esperto”, disse ela.

amazonianarede

Areavip Fernando Melo