Tragédia: família morre afogada após carro cair em rio

Acidente aconteceu por volta das 11h em uma estrada de terra na região

Mato Grosso do Sul- Dois adultos, um adolescente de 13 anos, e uma criança, de 10, todos da mesma família, morreram afogadas na manhã desta segunda-feira (13), após o veículo que elas estavam cair no Rio Verde, em Brasilândia (MS). As informações são do site metrópoles.

O acidente aconteceu por volta das 11h em uma estrada de terra na região. O Corpo de Bombeiros de Três Lagoas foram acionados e ao chegarem no local, notaram que todos os ocupantes do carro estavam sem os sinais vitais.

Os corpos das vítimas foram retirados do rio. Não há informações sobre as causas do acidente. A Polícia Civil abrirá um inquérito para apurar as circunstâncias do fato.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am