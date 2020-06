Tiroteio na Rocinha deixa uma pessoa morta

A Secretaria de Estado de Polícia Militar (PM) informou que agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha se deslocavam para assumir o serviço quando foram atacados a tiros por homens armados, na localidade conhecida como Largo do Boiadeiro. Segundo a secretaria, eles estavam em, pelo menos, três veículos. No confronto, dois carros da PM foram atingidos e um dos policiais foi ferido por estilhaços no braço e socorrido no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul da cidade.

As equipes da corporação foram informadas depois que três pessoas com ferimentos provocados por arma de fogo deram entrada no mesmo hospital. “Um suspeito com passagens anteriores pela Justiça foi ferido e não resistiu. Outros dois homens foram atingidos no pé e na mão”, informou a secretaria.

A Secretaria de Estado de Polícia Civil informou que, conforme relato da Delegacia de Homicídios da Capital, foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Marcus Vinícius Araújo de Paulo e que diligências estão em andamento para esclarecer o caso.

No dia 5 deste mês, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin proibiu, por decisão limicnar, a realização de operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia de ovid-19. A exceção é para hipóteses absolutamente excepcionais, que precisam ainda de justificativa por escrito ao Ministério Público.

