Técnicos da Escola de Contas Públicas do TCE-AM promovem semana de capacitação em Manaquiri

Inicia nesta segunda-feira (23) o curso de “Transferências Voluntárias (Mrosc) e Emendas Parlamentares” realizado pela Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) para servidores públicos, gestores e a sociedade civil em Manaquiri.

“As capacitações no interior do Amazonas seguem a orientação de levarmos, cada vez mais, o Tribunal de Contas mais próximo da sociedade. Parabenizo os técnicos da ECP, capitaneada pelo conselheiro Mario de Mello, pela iniciativa”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

A capacitação será realizada até o dia 27 deste mês no Auditório José Lemos, no prédio da Prefeitura de Manaquiri.

“O objetivo dessa iniciativa é qualificar os servidores municipais por meio do conteúdo ministrado pelo instrutor Roberval Caldeira, auditor técnico do controle externo do TCE”, afirmou o coordenador da ECP, conselheiro Mario de Mello.

A participação no curso garante certificação e só poderá ser entregue com o cumprimento de 75% da carga horária, conforme legislação educacional.

O conteúdo programático do curso conta com 4 módulos que tratam dos aspectos essenciais, seleção, execução e prestação de contas envolvendo as novas diretrizes das leis que regem a União, Estados e Municípios.

Confira a programação completa:

Diretoria de comunicação do TCEAM