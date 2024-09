TCE-AM terá 42 processos na pauta de julgamentos desta quarta-feira (25)

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) devem apreciar 42 processos durante a 34ª Pauta Ordinária do Tribunal Pleno, que será realizada a partir das 10h desta quarta-feira (25).

A sessão contará com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas o canal do YouTube do TCE-AM.

A pauta de adiados, que contém processos que retornam a julgamento após pedidos de vistas dos conselheiros, terá três processos, sendo um recurso e duas representações.

Já a pauta do dia terá 39 processos, sendo 13 representações; oito recursos; sete prestações de contas anuais; cinco fiscalizações de atos de gestão; quatro embargos de declaração; uma denúncia e uma admissão de pessoal pendente de concurso público.

Entre as prestações de contas em pauta estará a do exercício de 2023 do Fundo Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência (FMAPD), de responsabilidade de Eduardo Lucas da Silva; do exercício de 2022 do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), de responsabilidade de Carlos Alberto Valente Araujo e do ano de 2023 do Fundo Manaus Solidária, de responsabilidade de Emerson da Silva Castro.

