TCE-AM tem cápsula do tempo que será aberta no centenário da Corte, em 2050

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) garantiu um registro histórico para as futuras gerações ao instalar uma cápsula do tempo em seu terreno. O objeto será aberto no dia 14 de outubro de 2050, quando o Tribunal completará 100 anos de história.

O cilindro metálico, com 15 cm de diâmetro e 70 cm de altura, foi colocado no local durante as celebrações de 61 anos do TCE, em 2011, e contém uma série de itens representativos do período e também da história do tribunal, incluindo documentos técnicos, relatórios de auditoria, jornais locais da época e uma carta direcionada ao conselheiro-presidente que estiver à frente do TCE-AM no ano do centenário.

Para a presidente do Tribunal, conselheira Yara Amazônia Lins, a iniciativa é um marco que simboliza o compromisso contínuo da Corte com a excelência e a transparência nos serviços públicos.

“É uma maneira irreverente de celebrar a passagem dos anos no Tribunal e alcançar o feito de 100 anos de história. Até lá, muita coisa terá mudado, como já mudou até aqui com o aperfeiçoamento constante dos nossos serviços. Em 2050 haverá outros servidores, outros conselheiros e outro presidente da Corte. Mas, com certeza, uma coisa não terá mudado: a busca pela excelência nos serviços”, destacou a conselheira.

A cápsula do tempo contém documentos internos produzidos pela equipe técnica durante o biênio 2010-2011, entre os quais se destacam os relatórios da Auditoria Ambiental, tema que passou a ter maior relevância nas atividades da corte a partir daquele período. Além disso, contém ainda exemplares de edições do dia 14 de janeiro de 2011 de alguns jornais de Manaus, como A Crítica, Amazonas Em Tempo, Diário do Amazonas e Jornal do Commercio.

Durante o evento de instalação, o então presidente Júlio Pinheiro fez um breve histórico e reforçou a importância do Tribunal para a sociedade amazonense, para a transparência das relações entre os órgãos jurisdicionados e para a utilização correta dos recursos públicos desde sua criação na década de 1950.

Em 2050, a abertura da cápsula será uma das atrações principais da celebração do centenário do TCE-AM, enaltecendo o papel histórico da Corte de Contas como guardiã da eficiência e do controle dos gastos públicos.

amazonianarede

Texto: Flávia Rezende