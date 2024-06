TCE-AM sediará Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas (ENAOP) em 2025

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foi selecionado para sediar a edição de 2025 do Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas (ENAOP). O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (12), durante a abertura do ENAOP 2024, que está sendo realizado até o dia 15 de junho no Tribunal de Contas do Piauí (TCE-PI).

A conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, revelou a novidade em um vídeo especial exibido durante o evento. Em suas palavras: “a Corte de Contas amazonense está de braços abertos para receber os profissionais dos setores públicos e privados, e tornar este evento inesquecível. Aguardamos você para juntos escrevermos um capítulo memorável deste encontro”.

O ENAOP é um evento que reúne diversos órgãos atuantes nas obras públicas, com o objetivo de aperfeiçoar as atividades de Auditoria de Obras Públicas e promover um planejamento de infraestrutura mais robusto no Brasil. Durante o encontro, são abordados temas específicos que visam traçar diretrizes e aprofundar conhecimentos, além de servir como um instrumento de aproximação entre os profissionais de controle externo.

O anúncio marca uma passagem simbólica do ENAOP do Nordeste para o Norte do Brasil, com a próxima edição sendo realizada na capital da Amazônia, Manaus. Uma jornada das terras piauienses às margens do rio Negro.

Juarez de Souza Cruz Neto, secretário de administração substituto e representante do TCE-AM durante o ENAOP 2024, reforçou o convite durante o evento no Piauí. “Vim trazer um convite para que todos possam participar no ano que vem do ENAOP 2025, que vai ocorrer na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Conto com a presença de todos e espero que vocês apreciem a nossa cidade”.

Os detalhes específicos, como a data exata do evento em Manaus, serão divulgados em breve.

Texto: Pedro Sousa