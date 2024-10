TCE-AM Sedia o 1º Encontro Nacional da Primeira Infância (ENAPI)

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) será palco do 1º Encontro Nacional da Primeira Infância (ENAPI), um evento de grande relevância que busca promover discussões sobre políticas públicas voltadas para crianças de zero a seis anos, com foco especial na Região Norte. Organizado em parceria com o Instituto Rui Barbosa (IRB) e outras entidades, o encontro ocorrerá nos dias 22 e 23 de outubro de 2024, no auditório do TCE-AM, em Manaus.

A presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, anfitriã do evento, ressaltou a importância de aproximar a sociedade das iniciativas dos Tribunais de Contas em favor da primeira infância. “O ENAPI tem como objetivo fortalecer o diálogo entre órgãos públicos e a sociedade civil para aprimorar ações e políticas que garantam o desenvolvimento integral das crianças, principalmente nas regiões mais desassistidas do país”, declarou Yara Lins.

O evento contará com palestras, debates e a participação de profissionais de diversas áreas e representantes de organizações sociais. Entre os temas em pauta estão a criação de políticas públicas eficazes, o papel dos Tribunais de Contas no monitoramento de iniciativas voltadas à primeira infância e o intercâmbio de boas práticas entre os estados.

Dentre as autoridades confirmadas para o ENAPI estão o conselheiro Edilberto Pontes, presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB); o conselheiro Edilson de Sousa, presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon); e o conselheiro Edson José Ferrari, presidente do Comitê Técnico da Primeira Infância do IRB.

A coletiva de imprensa está marcada para as 8h45 de terça-feira, dia 22 de outubro, no Hall do Auditório do TCE-AM, com a presença da presidente Yara Amazônia Lins e demais autoridades. O encontro se estenderá até quarta-feira, dia 23, com atividades das 9h às 18h.

Para mais informações, a Diretoria de Comunicação do TCE-AM está à disposição.

Serviço:

Evento: 1º Encontro Nacional da Primeira Infância (ENAPI)

Data: 22 e 23 de outubro de 2024

Horário: 9h às 18h

Local: Auditório do TCE-AM, Av. Efigênio Salles, 1155

Coletiva de Imprensa: 22 de outubro, às 8h45

amazonianarede