TCE-AM recebe XIV Seminário sobre Gestão de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade

Nesta sexta-feira, 18 de outubro, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) será palco do XIV Seminário “O Ministério Público, a Gestão de Resíduos Sólidos, Logística Reversa e o Saneamento Básico” – edição Manaus. O evento, que terá início às 8h15 no Auditório da Corte, reunirá autoridades e especialistas para discutir soluções voltadas à sustentabilidade e à gestão de resíduos sólidos na região amazônica.

Organizado pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (ABRAMPA), com apoio do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) e da Escola de Contas Públicas (ECP), o seminário busca fomentar o debate sobre temas essenciais para o desenvolvimento sustentável, como a logística reversa e o saneamento básico, áreas fundamentais para a preservação ambiental no Amazonas.

Entre os palestrantes confirmados estão o conselheiro Julio Pinheiro, coordenador-geral da ECP, Ruy Marcelo de Mendonça, procurador de contas do MPC-AM, e Luciano Furtado Loubet, 1º Vice-Presidente da ABRAMPA e promotor de justiça do Núcleo Ambiental do Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS). As discussões abordarão estratégias de implementação da gestão de resíduos sólidos no âmbito regional, considerando a realidade local e o impacto nas comunidades amazônicas.

O evento tem como objetivo promover a conscientização sobre as responsabilidades compartilhadas entre o poder público, as empresas e a sociedade no que se refere à destinação adequada de resíduos e à melhoria da infraestrutura de saneamento. Além disso, destacará o papel do Ministério Público na fiscalização e na garantia de que as leis ambientais sejam efetivamente cumpridas.

Com o avanço das questões ambientais no cenário nacional e internacional, eventos como este são cruciais para fortalecer o diálogo entre as instituições e propor soluções integradas que favoreçam o desenvolvimento sustentável, especialmente em uma área tão sensível quanto a Amazônia.

O seminário é aberto ao público, com vagas limitadas, e promete ser uma oportunidade relevante para gestores públicos, profissionais da área ambiental e cidadãos interessados em temas relacionados à sustentabilidade e preservação ambiental.

amazonianarede