TCE-AM realiza seminário sobre saúde mental no trabalho durante Corregedoria Day nesta quarta-feira, 7

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) promoverá, nesta quarta-feira (7), a partir das 9h, um seminário com foco na saúde mental no ambiente de trabalho. Com o tema “Ambientes Institucionais e Saúde Mental: Caminhos Para o Cuidado”, o evento integra a programação do Corregedoria Day e será realizado no auditório da Corte de Contas. Uma coletiva de imprensa antecede a abertura, marcada para as 8h30, no hall do auditório.

A iniciativa é do Instituto Rui Barbosa (IRB), por meio do Comitê Técnico de Corregedorias dos Tribunais de Contas, e conta com o apoio da Diretoria de Saúde do TCE-AM. O objetivo é fomentar o debate e sensibilizar servidores e gestores sobre a importância de políticas de cuidado e acolhimento em ambientes institucionais.

A cerimônia de abertura será conduzida pela presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, e pelo conselheiro-corregedor Josué Cláudio Neto. Ao longo da manhã, especialistas convidados irão compartilhar suas experiências e conhecimentos. O seminário contará com palestras do psiquiatra Dr. Luiz Eduardo Wawrick Fonseca e dos psicólogos Dr. José Humberto da Silva Filho e Dr. Adenilson Reis. A programação inclui ainda uma roda de conversa, mediada pela psiquiatra Dra. Loren Rodrigues Cavalcante, que abordará desafios e estratégias de promoção da saúde mental nas instituições públicas.

O evento é aberto a servidores, profissionais da área da saúde e demais interessados no tema. Mais informações podem ser obtidas com a Diretoria de Comunicação do TCE-AM.

