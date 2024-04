TCE-AM realiza doação de equipamentos para três instituições de Manaus

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da Secretaria-Geral (Seger) e da Divisão de Patrimônio (Dipat), realizou a doação de mobílias e equipamentos eletrônicos três órgãos e entidades de Manaus. A iniciativa atende a uma orientação da conselheira-presidente da Corte de Contas, Yara Amazônia Lins, que busca colaborar com a gestão pública no estado.

As assinaturas das guias de doações foram realizadas na manhã desta quinta-feira (25), pelo Secretário-Geral do TCE-AM, Antônio Rosa Júnior; o diretor do Instituto de Criminalística, Wanderlei Pires da Silva; a diretora-geral do SPA Zona Sul, Ellen Fernandes de Souza; e o diretor-executivo do Instituto Olhar Solidário, Antônio Carlos de Souza.

Para o SPA Zona Sul, foram doadas 70 unidades de dez diferentes itens, como estantes, armários, cadeiras e gaveteiros.

Ainda na lista para receber doações está o Instituto Olhar Solidário, que cuida de crianças com algum tipo de deficiência visual. A entidade recebeu 60 unidades de diferentes mobílias como armários, estações de trabalho e gavetas.

Outra instituição beneficiada foi o Instituto de Criminalística “Lorena dos Santos Baptista”, que recebeu do Tribunal 80 unidades de equipamentos eletrônicos como HDs e computadores, e mobílias como mesas e armários.

amazonianarede