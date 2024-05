TCE-AM promove fórum de controle da gestão pública para prefeituras do interior do Amazonas

Em uma realização da Rede de Controle da Gestão Pública, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por intermédio da Escola de Contas Públicas (ECP), realizará, a partir de segunda-feira (27), o I Fórum de Controle Interno e Externo. Os cursos, palestras e oficinas são voltados a prefeituras do interior do estado.

A capacitação atende a uma orientação da conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, em oferecer aos gestores jurisdicionados uma visão pedagógica da Corte de Contas, que colabora com a gestão pública antes que sejam necessárias sanções à possíveis irregularidades cometidas.

O curso terá duração de três dias, e abordará temas relevantes à gestão pública como sistema de integridade, nova lei de licitações, transparência pública, e controle ambiental.

Programação

A palestra magna será realizada pelo coordenador-geral da Escola de Contas, conselheiro Júlio Pinheiro, na segunda-feira, às 14h, e terá como temática ‘O Controle Ambiental pelo Tribunal de Contas’. A solenidade de abertura continuará com palestra do controlador-geral do Estado, Jeibson Justiniano, com o tema ‘Sistema de Integridade no Poder Executivo Estadual: Avanços e Desafios’.

Na terça-feira (28), a programação inicia a partir das 8h, com palestra do controlador-geral da Prefeitura de Manaus, Arnaldo Flores, que abordará o ‘Controle Interno nos Municípios’. Pela parte da tarde, a subcontroladora da CGE-AM, Lúcia Magalhães, trará como tema a ‘Nova Lei de Licitações’.

O último dia de evento será quarta-feira (29), com palestras de Rafael Novo e Lucilene Viana, da CGM, às 8h, sobre a ‘Lei Geral de Proteção de Dados’. Pela parte da tarde, o coordenador da Rede de Controle, Edinaldo Medeiros, falará sobre ‘Transparência Pública no Âmbito Municipal’, durante o encerramento do curso.

Sobre a Rede

Iniciada em 2009, a Rede de Controle tem por objetivo principal aprimorar a efetividade do controle sobre a gestão pública. A Rede tem uma atuação nacional, com enfoque em parcerias, sobretudo entre órgãos estaduais, que colaborem para o cumprimento do objetivo.

A Rede conta com grupos de trabalhos para tratar assuntos como obras, controle social, transparência, controle interno, alimentação e transporte escolar, saúde, inteligência e combate à corrupção, entre outros.

Texto: Lucas Silva