TCE-AM Premiará Instituições Públicas por Destaque em Transparência

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) premiará, na próxima segunda-feira (9), instituições públicas que se destacaram no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). A cerimônia está marcada para as 9h, no auditório da sede do tribunal, e contará com a presença de autoridades e representantes das entidades reconhecidas. Antes do evento, às 8h30, será realizada uma coletiva de imprensa no hall do auditório.

Nesta edição, seis órgãos públicos do Amazonas conquistaram o nível diamante em transparência, enquanto um alcançou o nível ouro. A avaliação foi conduzida com base em critérios rigorosos, incluindo a garantia de acesso a informações públicas, a divulgação de dados financeiros e o controle de informações sigilosas, pilares fundamentais para o fortalecimento da gestão pública e do controle social.

Durante a cerimônia, serão apresentadas boas práticas que resultaram nos avanços na transparência por parte da Controladoria-Geral do Município de Manaus (CGM Manaus), da Controladoria-Geral do Estado do Amazonas (CGE-AM) e do próprio TCE-AM. As apresentações pretendem inspirar outras instituições a aprimorarem suas políticas de acesso à informação e governança pública.

A conselheira Yara Amazônia Lins, presidente do TCE-AM, será a anfitriã do evento e reforçará a importância da transparência como um dos pilares da administração pública eficiente. A premiação marca mais um passo significativo na busca por uma gestão cada vez mais acessível e comprometida com a sociedade amazonense.

Para mais informações sobre o evento, os interessados podem entrar em contato com a Diretoria de Comunicação do TCE-AM.

amazonianarede