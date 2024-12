TCE-AM lança aplicativo do Domicílio Eletrônico de Contas para smartphones

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) lançou, nesta sexta-feira (20), o aplicativo do Domicílio Eletrônico de Contas (DEC) para smartphones. Voltado para gestores de órgãos jurisdicionais e advogados, a plataforma visa possibilitar a tramitação de documentos de forma mais rápida e eficaz, por meio da comunicação eletrônica.

Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin) por meio da Diretoria de Projetos e Inovação em TI (Diproj), o aplicativo tem o objetivo de viabilizar uma comunicação ainda mais efetiva entre o jurisdicionado, colaborador e sociedade em geral, e possui funcionalidades como o acompanhamento de protocolos, recebimento de comunicações, emissão de certidões e acompanhamento de processos, alertas, entre outros serviços.

O lançamento foi realizado durante a 45ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno pela presidente da Corte de Contas, conselheira Yara Amazônia Lins, que exemplificou o uso do aplicativo, aproveitando para parabenizar o setor tecnológico do TCE-AM.

“Esta presidência juntamente da Secretaria de Tecnologia da Informação lança, oficialmente o aplicativo do DEC para celulares, através dele os jurisdicionados poderão receber comunicações oficiais do Tribunal, além de consultar e acompanhar processos e acompanhar a situação de processamento de protocolos submetidos a esta Corte. Além de ser possível emitir certidões e ser alertado quando um processo do interesse é movimentado, o aplicativo é voltado para gestores e advogados que atuam junto a este Tribunal, servidores ativos de órgãos jurisdicionados e servidores aposentados. Por fim, parabenizo a equipe da Setin” declarou a conselheira-presidente.

Com a plataforma, o TCE Amazonas reafirma prezar pela celeridade na tramitação de processos, estabelecendo um novo estágio para a comunicação processual da Corte. O DEC para smartphones já está disponível na plataforma Android e em breve também estará no iOS.

amazonianarede

Texto: Giovanna Félix