TCE-AM está com inscrições abertas para Seminário sobre Resíduos Sólidos e Saneamento Básico

Com o intuito de aprofundar as discussões sobre destinação de resíduos e compartilhar experiências para implementação de políticas sustentáveis, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) e da Escola de Contas Públicas (ECP), sediará, no dia 18 de outubro, o XIV Seminário: “O Ministério Público, a Gestão de Resíduos Sólidos, a Logística Reversa e o Saneamento Básico” – edição Manaus.

Conforme a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, a realização do Seminário reforça o papel e comprometimento da Corte de Contas amazonense com a pauta ambiental e proteção dos recursos naturais.

O evento terá a participação de representantes de diversos órgãos e instituições relacionados ao meio ambiente, bem como contará com a presença do coordenador-geral da ECP, conselheiro Júlio Pinheiro, e do procurador de contas, Ruy Marcelo de Mendonça.

Realizado pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (ABRAMPA), o Seminário, voltado para associados da ABRAMPA, membros do Ministério Público, servidores de órgãos ambientais, gestores municipais, representantes de cooperativas de recicláveis e sociedade civil, está com inscrições abertas no site da Escola em ecpvirtual.tce.am.gov.br.

Ao todo serão uma palestra e quatro painéis de debates com diferentes temáticas relacionadas à gestão de resíduos e sustentabilidade na região, sendo eles: “TCE-AM e a destinação final de resíduos”; “Desafios para uma Perspectiva Sustentável da Política Nacional de Resíduos Sólidos”; “Experiências de Logística Reversa e Destinação Final de Resíduos”; “Novo Marco do Saneamento: Desafios para Implementação do manejo de resíduos urbanos e as cooperativas de catadores na gestão de resíduos sólidos urbanos” e “Logística reversa de embalagens em geral”.

O evento é patrocinado pelo Instituto PRAGMA, IBER e inPEV.

amazonianarede