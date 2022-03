TCE-AM entrega prestações de contas a Assembleia Legislativa

Cumprindo o rito legal, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) entregou a prestação de contas anual referente ao exercício de 2021. Após despacho da presidência da Assembleia Legislativo, as contas serão enviadas para apreciação dos deputados.

“Uma das formas de exercer a autoridade é por meio do exemplo, e é isso que buscamos ao entregar as prestações de contas dentro do prazo estipulado em lei”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

A entrega protocolar foi feita pelo secretário de Controle Externo, Jorge Lobo, e pelo diretor de Consultoria Técnica, Francisco Neto, ao presidente, Roberto Cidade, e ao diretor-geral da Aleam, Wander Mota.

Ao falar sobre a importância dos órgãos públicos prestarem contas e o exemplo dado pela Corte, o secretário de Controle Externo, Jorge Lobo, relembrou o prazo limite para os órgãos da administração direta e indireta prestarem as contas anuais de 2021 ao TCE-AM.

“Seguindo o exemplo do TCE, que realizou a entrega para Assembleia, é importante que todos os órgãos da administração direta e indireta prestem as contas até o dia 31 de março. Apresentar a documentação dentro do prazo é um dos fatores importantíssimos para aprovação das contas, e, assim, melhorarmos a administração pública”, frisou o secretário de Controle Externo, Jorge Lobo.

O diretor-geral da Aleam, Wander Mota, explicou o percurso da documentação até a apreciação final dos deputados.

“Recebendo a peça do Tribunal, dentro do prazo, o rito agora é despachar ao plenário, dar ciência, e a partir dali, ela começa a tramitar nas constituições de economia finanças, constituição e justiça, onde após relatório, vão ao plenário para apreciação final dos deputados”, afirmou o diretor-geral da Aleam, Jorge Lobo.

amazonianarede

Diretorua de Comunicação do TCE-AM